Michael J. Fox recibió el premio Óscar honorífico por su lucha contra el párkinson

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró la edición número 13 de los 'Governos Awards 2022' en Los Ángeles, Estados Unidos, premios honoríficos que destacan la labor humanitaria de los personajes pertenecientes al medio del séptimo arte, que con su trabajo aportan y le dan crédito a este mismo.

Michael J. Fox fue uno de los artistas merecedores en recibir este premio Óscar honorífico por decisión de 54 miembros de la Academy Award, así mismo, fue quien se llevó los aplausos y ovación de todos los asistentes en la gala de premiación.

Te puede interesar: Fallece Jason David Frank, uno de los actores que interpretó a los 'Power Rangers' originales

Publicidad

El protagonista de la icónica trilogía, 'Back To The Future' (Regreso Al Futuro) ha luchado por más de 30 años contra el párkinson. Desde ese momento, el legendario actor ha dedicado su vida para obtener recursos los cuales financian la investigación con la cual se busca encontrar la cura sobre este trastorno degenerativo que afecta el sistema nervioso; este aporte lo ha realizado mediante la fundación que lleva su nombre de pila.

Woody Harrelson fue el encargado de entregar la estatuilla a Fox y mencionó: "Toda tu obra aporta una gran humanidad, has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima, nunca; inspiración siempre. Además de talentoso eres una buena persona".

El actor que le dio vida a Marti McFly durante las décadas de los 80, subió para recibir el premio Jean Hersholt y reaccionó ante el discurso de su amigo y el cariño de los espectadores: "Es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido. Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado; el éxito, mi vida con mi esposa, mi familia me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo".

La Academia le entregó también la estatuilla a reconocidas figuras como a la compositora Diane Warren, la cineasta Euzhan Palcy y el director Peter Weir.