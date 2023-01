Matilde y María Cecilia son 'Las Brujitas' de Asia Express

No te pierdas los divertidos momentos que han vivido Las brujitas en Asia Express haciendo Clic Aquí En este tiempo han hecho 'limpiezas' juntas, suelen hacer trabajos para personas que han sido embrujadas o rezadas usando la ceremonia del fuego. Ambas leen el aura, se desdoblan, son clarividentes y tienen poderes curativos que practican a través del fuego. Están dichosas de poder demostrarles a los colombianos cómo usar el poder mental, pues dicen estar urgidas de enseñarlo al mundo para que todos compartamos la misma vibración con el planeta. Creen que la gran ventaja que tienen como dupla es su conexión, piensan lo mismo y se comunican telepáticamente.

Nombre: María Cecilia Cardona

Edad: 60 años

Ciudad: Pereira

Ocupación: Ama de casa, es viuda y vive sola porque sus dos hijos ya tienen familia propia.

Publicidad



La hija mayor vive en España hace 9 años y su otro hijo vive en Pereira con sus 2 nietas. María se casó a los 18 años y tuvo 2 hijos. Cuando cumplió 25 años a su esposo le descubrieron cáncer y murió al poco tiempo. De ahí en adelante su vida cambió, tuvo que buscarse la manera de sobrevivir con sus dos hijos hasta que encontró una buena oportunidad como asesora de ventas en donde ascendió a gerente de ventas de finca raíz.

No dudó en crear su propia empresa y al poco tiempo montó una empresa de finca raíz pero el negocio solo le duró 3 años porque cayó en bancarrota, según ella, porque pecó por confiada. Probó suerte en Bogotá por un año vendiendo seguros de vida y entró en depresión por lo que decidió regresarse para su tierra. Una vieja amiga abrumada al verla en crisis depresiva la indujo al tema de la espiritualidad y el poder mental. Desde que asistió a una charla de introducción al tema supo que esa era la respuesta. Ya lleva 30 años practicando curación con las manos, maneja el poder del fuego, lee el aura y tiene poderes de clarividencia y telepatía.

María se describe como una mujer honesta, conciliadora y espiritual, reconoce que tiene un genio templado, que es impaciente y muy terca. Le molesta que se burlen de ella, no le gusta sentirse ridiculizada. Participa en Asia Express porque es un reto y es la oportunidad de conseguir el dinero para crear un templo de curación en Pereira que ha sido su gran anhelo. Nunca en su vida a acampado ni a aventurado en carreteras, así que este reto es completamente nuevo para ella.

Le preocupa la dormida, pues tiene colchón especial y no sabe dónde le tocará dormir. Cree que su mayor ventaja para esta aventura es su edad porque es madurez y obviamente su poder mental; asegura que puede limpiar el agua con su energía y que puede abrirse camino usando el poder del fuego. Aunque dice sentirse 'muy aliviada' María sufre de presión alta y diabetes. No hace deporte pero si camina mucho. Le teme a las cucarachas y a las culebras.

María describe a Matilde como una mujer emprendedora y directa, si no le gusta algo se va. Es entusiasta, colaboradora, constante y fuerte, no llora ni se asusta, es muy buena amiga.

Nombre: Matilde Nelly Sánchez

Edad: 58 años

Ciudad: Pereira

Recuerda que tuvo una niñez difícil, sus padres se separaron cuando ella tenía 10 años y para mantenerse junto a sus 7 hermanos tuvo que vender obleas. Se casó a los 18 años y tuvo problemas con su marido porque ella que venía acostumbrada a trabajar y valerse por sí misma pero él no la dejaba hacer nada, la quería en la casa. Con ganas de conocer el mundo y estudiar, logró terminar su bachillerato por correo y a escondidas de su esposo. Luego logró que la dejara trabajar como modista y a empezar a estudiar decoración. Desde esa época decora vitrinas de almacenes, oficio que conserva hasta la fecha.

Gran parte de sus hermanos se fueron a vivir a Estados Unidos, pero una fatídica noticia conmocionó la familia, su hermana más allegada murió en un accidente en un tobogán. Esto la golpeó tan fuerte que entró en crisis e inició su búsqueda espiritual en donde conoció a María, su compañera de aventura.

Matilde tuvo dos hijos y aún conserva a su esposo con quien vive. En el año 2000 su hijo menor de 23 años fue asesinado en la calle, su marido entró en crisis nerviosa y no pudo trabajar más. Luego a su hija le pronosticaron cáncer en el estómago pero lograron estabilizarla y hoy ya se encuentra mejor; ella cree que todo lo ha podido superar gracias a su poder mental. Tiene un nieto de 8 años que es su adoración.

Matilde se define como una mujer emprendedora, directa y sincera 100%, también es malgeniada, impaciente y acelerada. Le teme a las ratas, por esto prefiere ni tocar a su gato. Le preocupa el estado físico de su amiga, ella es gordita y no sabe qué tanto aguante, pero cree que se complementa a la perfección porque María es lenta y paciente, todo lo contrario a ella que es un 'trompo' y acelerada.