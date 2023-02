Mariana Gómez relató que en su primer casting le pidieron operarse el busto: "me dijeron inmunda"

Mariana Gómez , reconocida actriz y cantautora, recordada especialmente por su papel protagónico en la telenovela ‘Arelys Henao: Canto para no llorar' , relató por medio de sus redes sociales cómo fue su incómoda experiencia al acudir a un casting por primera vez a los 15 años para demostrar su talento actuando.

Gómez publicó el video en su perfil de Instagram ante sus más de 1.5 millones de seguidores, y siguiendo las tendencias del momento, realizó un “Storytime de la vez que fui a una productora muy famosa y salí llorando porque, básicamente, me dijeron que era absolutamente inmunda para ser actriz”.

Todo sucedió cuando tenía 15 años, pues ya llevaba 5 años trabajando fuertemente en su carrera como cantante, por lo que su manager de aquel entonces consideró una buena idea hacer que ella apareciera en una producción para darse a conocer mucho más.

Sin embargo, un hombre de una productora muy famosa, la cual no mencionó, por poco le arrebata su sueño y sus ilusiones.

En la primera reunión con el presunto jefe de audiciones, la paisa recibió unos duros comentarios: "Él me dijo que si yo alguna vez quería hacer un casting para su productora tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque la verdad no le parecía que yo tuviera el look de actriz de televisión”.

Además de estos comentarios sobre su físico, le explicó que, si se operaba, a cambio él le presentaría a un Christopher Uckermann, un actor muy famoso que actuaba en la telenovela mexicana del momento, ‘ Rebelde ’.

Tras lo sucedido, Mariana Gómez, quien lanzó al mercado su colaboración con Lucas Aranau , comentó que salió muy afectada del lugar, pero que jamás se realizó esos "retoques" que le sugirieron. “Gracias a Dios no me hice nada de lo que él me dijo que me hiciera”, explicó.

Gómez no reveló detalles de la productora ni el nombre del jefe de casting, pues cree que su mente bloquea recuerdos, y lo más probable es que él tampoco la tenga presente en su memoria o no sepa que ella es aquella niña que rechazó.