María José Vargas prepara una increíble sorpresa para el cumpleaños de su mamá

Han sido bastantes los cumpleaños que han tenido que reinventarse debido al aislamiento obligatorio. Desde figuras públicas como Jessica Cediel y Maleja Restrepo , hasta la Reina Isabell II, quien ayer abandonó las tradiciones de la ceremonia por respeto a la situación actual.

Esto indudablemente no ha sido impedimento para que muchos puedan festejar de otras formas, pero siempre compartiendo con los seres más queridos.

Para esta ocasión, la actriz decidió darle una maravillosa sorpresa a su mamá y, aunque evidentemente no pudieron salir de casa, le decoró la casa y mencionó a través de sus historias en Instagram: “El ser que más amo en la vida está de cumple. No hace falta salir de casa para celebrar como te mereces. Todo lo hice como a las 3 am mientras dormías, pero valió la pena, lo importante es hacerlo con amor. Hoy seré masajista, manicurista y pastelera”.

Acompañado mensajes de amor colgados desde el techo, una cartelera con un ‘Feliz cumpleaños, te amo’, fotos con gratos recuerdos y un pastel hecho por ella, así le celebró María José a su mamá Doris Agudelo su maravilloso día. ¡Que viva el amor entre madres e hijas!



Por su parte, la hermana de María José , la también actriz Yuri Vargas , realizó en su cuenta de Instagram una emotiva publicación felicitándola:

Tú pintas de colores mi Mundo, cada día me inyectas con tu energía. me has enseñado a Tener fe, tus cuidados y consejos siempre me acompañan. me has comprendido en silencio muchas de mis lágrimas. has reído y celebrado junto a mi cada victoria y también me has enseñado a aprender de mis fracasos y decepciones lo que siempre me haz dicho es que levantarse será la mejor opción Siempre me cubres con tus oraciones . verte sonreír es todo para mi TE AMO Madre linda" añade.

