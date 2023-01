Marcela Reyes publica foto desnuda junto a su hijo y las redes se escandalizan

Desde que Marcela Reyes se hizo conocida en las redes sociales por un bochornoso escándalo de infidelidad, no ha parado de generar polémica por diferentes situaciones, pues recientemente estuvo en el ojo de los internautas porque dio positivo para coronavirus.

Recientemente, la Dj volvió a dar de qué hablar en su cuenta de Instagram, ya que compartió una foto posando desnuda junto a su bebé Valentino, quien también apareció sin ropa. No obstante, aunque para Marcela este fue un momento muy íntimo de madre e hijo, los internautas no lo vieron así y no dudaron en dejarle fuertes críticas.

Tras los comentarios criticando la imagen, Reyes decidió borrar la publicación minutos después, sin embargo, fue replicada por otras cuentas de Instagram, en donde varios usuarios salieron a defenderla, pues no hay por qué verle “malicia” a esta foto.

