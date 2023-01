¿Marbelle se hizo un tatuaje con mala ortografía?

Para nadie es un secreto que Marbelle es una fanática de los tatuajes, por eso, sus seguidores siempre están atentos a las nuevas obras que se realiza en su cuerpo.

En los últimos días, la cantante colombiana se grabó la palabra "Voice", (voz en inglés), en su cuello, sin embargo, generó algunas críticas por parte de sus seguidores quienes aseguran que tenía un garrafal error ortográfico.

Algunos usuarios de la red Instagram aseguraron que la "v" de "Voice" tiene más forma de "b", detalle que desató la polémica entre los mismos fanáticos de la artista, pues las opiniones estuvieron divididas.

Hasta el momento Marbelle no se ha pronunciado al respecto en la publicación que está próxima a legar a los diez mil me gusta y cuyo mensaje reza: "My Voice, my tattoo. La tinta y el arte".

