Hija de Marbelle publica una foto en body y enloquece a sus seguidores

Rafaella Chávez, hija de Marbelle y quien, además se dedica a la música, no deja de sorprender a sus seguidores con la sensualidad que proyecta en sus redes sociales.

Recientemente, la joven publicó una imagen que encantó a sus fans, pues lució un body con el que exhibió sus curvas y un cuerpo esbelto.

En la fotografía Rafaella posó sentada en el borde de una tina mientras que, de manera sensual, se aplicaba labial.

"En blanco y negro", escribió Rafaella en la publicación que, a su vez, no tiene activados los cometarios. No obstante, la imagen cuenta hasta el momento con más de 10 mil me gusta.

