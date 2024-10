Mamá del hijo de Liam Payne envía un duro mensaje: “Denle la poca dignidad que dejó tras su muerte”

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de la habitación de su hotel en Buenos Aires, Argentina. La noticia tomó por sorpresa a los millones de fanáticos de su música como solista y también haciendo parte de One Direction.

Desde entonces son muchos los artistas y personas que lo conocían que se refirieron al tema y lamentaron su muerte, entre ellos Harry , Louis , Niall y Zayn , sus compañeros en la agrupación británica.

Todas las despedidas han sido conmovedoras y han recordado las mejores cualidades del cantante de 31 años. Ahora, Cheryl Cole, expareja y madre de su hijo ha emitido un comunicado en el que menciona a Bear Gray Payne.

Cheryl Cole reclama el cubrimiento mediático de la muerte de Liam Payne

La exjurado de The X Factor, programa en el que el joven se hizo famoso junto a One Direction compartió una instantánea en la que se le ve recostado junto a su bebé que, en ese entonces, parecía tener tan solo unos días de vida.

En su comunicado, inició con las palabras: “Mientras trato de navegar por este evento devastador y a través de mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordar amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”.

Posteriormente escribió que Liam no solo era una celebridad, también era un hijo, hermano, tío y querido amigo, “papá de nuestro hijo de 7 años, un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre”.

Es entonces cuando empezó la crítica a los medios de comunicación: “Lo que más me atormenta es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”.

“Ruego que consideren para qué sirven algunos de estos informes además de causar daño a todos los que se quedan atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer vídeos, pregúntense si les gustaría que su hijo o familia los leyera”.

Finalmente escribió: “por favor, denle a Liam la poca dignidad que dejó tras su muerte para que pueda descansar en paz al fin” y debido a sus palabras ha recibido el apoyo de muchas personas.