Muerte Liam Payne: Se revelaron presuntas imágenes de cómo quedó la habitación del hotel

Luego de que se dio a conocer la noticia de la muerte de Liam Payne, cantante británico y exintegrante de One Direction, medios argentinos dieron a conocer las presuntas imágenes de cómo habría quedado la habitación del hotel en Palermo donde se estaba quedando el artista desde el pasado 13 de octubre.

En las fotografías se detalló lo que sería un polvo blanco no identificado por el momento, junto con un jabón y restos de papel aluminio. Asimismo, se observó un televisión que tendría un golpe en el centro de la pantalla, por lo cual quedó rota y averiada.

Es importante tener en cuenta que el llamado inicial que se hizo al 911 fue para reportar: "un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol". A su vez, esto hace parte de las hipótesis manejadas en la investigación de la muerte de Liam Payne, quien cayó del tercer piso de un hotel.

Este 16 de octubre de 2024 se dio a conocer la lamentable noticia de que Liam Payne , cantante británico y exintegrante de One Direction, murió en Buenos Aires, Argentina luego de una fuerte caída en un hotel ubicado en el barrio porteño del Palermo.

El fallecimiento del artista fue confirmado por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

De acuerdo con este representante del SAME, la altura fue de aproximadamente unos trece o catorce metros y que por las afectaciones que tuvo con el impacto no hubo posibilidad de hacerle una reanimación.

Sumado a esto, Alberto Crescenti informó a medios locales que: "de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía fracturas de base de cráneo, lesiones muy graves, gravísimas".

Cómo se originó One Direction

La agrupación británica se conformó luego de que cinco aspirantes a The X Factor fueron descartados durante las audiciones del programa musical, sin embargo, gracias a la idea de la jurado Nicole Scherzinger, se optó por reintegrarlos bajo la condición de que lo hicieran formando una banda, momento en el que los cantantes se conocieron como tal y empezaron un proyecto que movió masas y con el cual obtuvieron el tercer lugar dentro de la competencia.

Ante esto, Simon Cowell, otro de los jueces del concurso musical, fue quien se encargó de apadrinar al recién creado One Direction, lo que fue fundamental en su camino al éxito y la fama internacional.

Cabe destacar que Liam Payne tenía 15 años cuando audicionó por primera vez para el concurso musical en 2008, pero fue descartado en la ronda final, ya que consideraron que era muy joven. Ya con 17 años, en 2010, fue tenido en cuenta para conformar la boy band.

En 2011, One Direction lanzó su primer álbum titulado 'Up all night' cuyo sencillo fue 'What makes you beautiful', el cual se convirtió en un éxito inmediato y posicionó a la agrupación en las listas musicales alrededor del mundo.