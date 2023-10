Maía canceló algunas presentaciones debido a un problema de salud que le impedía cantar

Muy preocupados quedaron los seguidores de la cantante barranquillera Maía , quien informó a través de plataformas digitales que se vio en la obligación de cancelar algunas presentaciones debido a que no se encuentra bien de salud, pues está presentando algunos problemas que le impiden usar con normalidad su voz.

“Tengo que darles un mensaje con mucha tristeza y es que esta noche no voy a poder acompañarlos, llevo presentando una faringitis hace varios días y guardaba la esperanza de que hoy mi voz mejorara, pero no fue así”, señaló la intérprete de ‘Niña bonita’ con un tono un poco débil.

Asimismo, explicó que se tomó algunos medicamentos, visitó a varios otorrinolaringólogos y hasta se sometió a terapia para intentar recuperarse; sin embargo, esto no dio los resultados que estaba esperando.

“Me da muy duro porque me soñaba estar con ustedes hoy, pero esto se me sale de las manos. Ojalá me den una nueva oportunidad más adelante para exponerles el show que se merecen. Espero puedan comprender la situación. Aquí Santa Cruz de Mompox, la tierra de Dios, donde estoy viviendo que claramente no se hace nuestra voluntad, sino la del que está allá arriba”, finalizó.

De inmediato, las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues la mayoría, aprovechó el espacio para desearle pronta recuperación y tener así la posibilidad de retomar su participación en los escenarios.

“Dios contigo mi Maía, él sabe por qué pasan estas cosas”, “eres una guerrera y es por eso que el Señor pone pruebas difíciles, pero cree que eso es para que estés mejor. Gracias por la disculpa, no te angusties porque eso es peor”, “sé que para las personas responsables como tú esta situación es muy dura. Sin embargo, la salud es lo primordial y con el favor de Dios ya tendrás tu preciosa voz súper bien. Mientras, cuídate y sigue al pie de la letra con todas las recomendaciones que el especialista te recete”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Recientemente, Mónica Andrea Vives lanzó su nueva canción ‘Ya te olvidé’ con la que regresa a la salsa. A pesar de que ha tenido la oportunidad de sorprender a sus fanáticos con su incursión en diferentes géneros musicales, estos ritmos tropicales han sido, de hecho, los que forjaron su carrera artística.