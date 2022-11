Madre de Chyno Miranda aseguró que hay graves amenazas de muerte en su contra

La condición médica del cantante Chyno Miranda ha generado preocupación en miles de sus seguidores alrededor del mundo, pues se ha sabido que su diagnóstico es muy delicado.

Cabe destacar que este en 2020 el artista fue diagnosticado con COVID-19, virus que lo afectó con respecto a un padecimiento neurológico que tuvo como consecuencia el daño a los nervios fuera del cerebro y la médula espinal.

En noviembre de dicho año, el venezolano dio a conocer que había estado hospitalizado ya que había quedado paralítico luego de sentir breves, pero intensas molestias en sus manos y piernas.

Desde hace casi un año, Chyno se encontraba en el centro de rehabilitación 'Tía Panchita', de donde fue retirado hacia una clínica privada, en compañía de su actual pareja, aparentemente por irregularidades tanto del lugar como en su tratamiento.

Al conocerse videos del artista y declaraciones de internautas que aseguraron las malas condiciones de este centro, miles de fanáticos del venezolano acusaron a sus familiares, principalmente a su madre, por no velar por su bienestar y aprovecharse de su situación.

Frente a esto, Alcira Pérez, madre del cantante, aseguró para el programa Despierta América que en las redes sociales han tenido fuertes acusaciones: "hemos sido atacados y amenazados, estamos temiendo por nuestras vidas".

El abogado de la mujer mostró varios de los peligrosos y amenazantes mensajes que les han escrito a la cuenta de Yarubay Zapata, sobrina de la mujer. "Es una falta de respeto, no pueden dar una noticia negativa en cuanto al centro donde estaba recluido su hijo Chyno Miranda porque el tratamiento fue excelente".

Finalmente, Alcira expresó la preocupación que tiene por el cantante: "no son dos bandos, somos uno solo que está por un bien común que es la sanidad y la vida de mi hijo". Así mismo, confesó que ha tratado de estar pendiente a lo que él requiere, "sí, intenté quitarle el cigarro, pero él no me dejó, es más grande que yo".

