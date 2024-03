Luly Bossa recordó a su hijo Ángelo con un sentido video a dos semanas de su fallecimiento

Los ojos de los colombianos están sobre la reconocida actriz Luly Bossa después de que su hijo menor, Ángelo, falleciera el pasado sábado 9 de marzo a los 22 años. El joven llevaba más de una década luchando contra la Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad huérfana.

En ese momento ella misma lo dio a conocer a través de sus redes sociales con un video en el que les pidió ayuda a sus seguidores, pues necesitaba dinero para darle la despedida que siempre se imaginó para su pequeño.

Han pasado dos semanas desde la partida de su hijo y a través de sus redes sociales conmemoró la fecha. Esto lo hizo compartiendo un video, al parecer grabado hace años, en el que lo recuerda, allí él la está saludando y usando la herramienta que lo ayudaba a mantenerse de pie.

“Me quedo con esto. Hoy hace dos semanas se fue el mono. No quiero olvidar su voz, su risa, su llanto”, escribió y continuó agradeciéndole a las personas que han demostrado empatía y le han enviado mensajes lamentando lo sucedido.

“El dolor que no tiene nombre, porque no existe palabra para esto. Somos huérfanos, hay viudos y viudas, pero no hay palabras para calificar este vacío”, finalizó escribiendo en su publicación, donde ya son muchos los que también recuerdan a Ángelo, ya sea por lo que publicaba su mamá o por sus experiencias junto a él.

Cómo murió Ángelo, el hijo de Luly Bossa

En un video en vivo publicado el 21 de marzo, Bossa explicó cómo fueron los últimos momentos de su hijo y reveló que días antes ya estaba hablando acerca de la muerte, al parecer, no tenía ningún problema de salud que representara un riesgo inmediato.

El día que murió, el joven bromeó con la enfermera que lo cuidaba y cuando ella se alistaba para salir, él le insinuó que se estaba tardando: “yo no sé si se quería ir solo”, reflexionó Luly. Posteriormente, dijo “ya vengo”, aspiró fuerte y luego dejó de respirar, “empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, a subirle las piernas, a hacerle compresiones en el pecho y darle respiración boca a boca”, contó.

Finalmente, un equipo de médicos de urgencias lo atendió: "A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y de nuevo se me iba. Lo intubaron, pero el problema era que se le estaba inflando el estómago", relató, sin embargo, al llegar al hospital le dio un paro cardiorrespiratorio y el personal de salud le informó que ya no se podía hacer nada.

