"A veces volvía y tenía pulso": Luly Bossa contó cómo fueron los últimos minutos de vida de Ángelo

El pasado 9 de marzo falleció el hijo de Luly Bossa, Ángelo, a sus 22 años, después de más de una década de lucha contra una enfermedad huérfana conocida como Distrofia Muscular de Duchenne, la cual solo afecta a uno de cada seis mil casos.

En horas de la noche del 20 de marzo, Luly realizó una transmisión en vivo en su perfil de Instagram y allí reveló detalles de cómo fue que el joven vivió sus últimos días e incluso los instantes previos a su fallecimiento. Además, contó qué planea hacer con el dinero que recibió de las donaciones.

Mira también: Famosos le enviaron un mensaje a Luly Bossa tras la muerte de su hijo: se comprometieron a ayudarla

Bossa fue respondiendo los mensajes de las personas que se conectaron con su live, quienes le expresaron su admiración y le desearon fortaleza para este duelo. En primer lugar, comentó que se enteró de varias cosas cuando su pequeño se fue, como que recibía bastantes comentarios negativos que lo afectaban, donde lo señalaban como homosexual, y que inclusive "él estaba hablando de la muerte unos diez días antes”.

La intérprete descubrió que Ángelo solía decirles a las personas que lo cuidaban: “A mí que no me coman los gusanos”, y pedía que fuera cremado, pero siempre haciendo énfasis en que no lo fueran a olvidar.

Publicidad

“Él estaba bien, perfecto, eso es lo increíble, no tenía flemas, no tenía reflujo", dijo con respecto a cómo se sentía el viernes 8 de marzo; también confesó que ahora comprende que pudo “cargarlo” con sus problemas, ya que él la escuchaba orar en las noches.

No te pierdas: Luly Bossa abrió su corazón para hablar de la muerte de Ángelo: "está feliz, esto lo planeó él"

Así fueron los instantes previos a la muerte del hijo de Luly Bossa

El día de su deceso, Ángelo bromeó con la enfermera que lo cuidaba y cuando ella se alistaba para salir, él le dijo que se estaba tardando: “yo no sé si él se quería ir solo”, es lo que después reflexionó Luly.

Publicidad

De un momento a otro, Ángelo dijo “ya vengo”, aspiró fuerte y luego dejó de respirar, por eso la profesional de la salud llamó a la actriz para que acudiera a su habitación: “Empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, a subirle las piernas, a hacerle compresiones en el pecho y darle respiración boca a boca”, contó.

Posteriormente, un equipo de médicos de urgencias lo atendió: "A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y de nuevo se me iba. Lo intubaron, pero el problema era que se le estaba inflando el estómago".

Te puede interesar: ¿Qué enfermedad tenía el hijo de Luly Bossa?: Contra esto luchó Ángelo desde los 11 años

Finalmente, se lo llevaron a un hospital, ella llegó a los pocos minutos, pero Ángelo "hizo un paro" y el doctor le dijo: "Mire, no hay nada que hacer".

Luly comentó que Ángelo murió de la misma forma que su madre y que por esto mismo quiere mudarse de casa para superar el dolor de esta perdida.

Publicidad

Para finalizar su transmisión en vivo, comentó que el dinero que le queda de las donaciones que recibió planea invertirlo en proyectos que tenía con su hijo “de sacar unos buzos con frases que a él le encantaban”.