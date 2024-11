Luisa Agudelo y su novio presumen su amor, pero rompen corazones, ¿por qué?

Luisa Agudelo es una de las integrantes de la Selección Colombia femenina sub-17 y sub-20, ha llamado bastante la atención debido a su agilidad en la cancha y también a la historia que han hecho todas las mujeres del equipo.

A través de sus redes sociales tiene casi 700 mil seguidores pendientes de su vida y no solo en Instagram, también en TikTok, donde publica otro tipo de contenido, allí es protagonista su vida personal y los trends a los que se suma.

Luisa Agudelo y su novio Camilo Nieva se muestran muy enamorados

Es precisamente allí que la arquera de la Selección Colombia ha compartido contenido enternecedor junto a su pareja, que, por cierto, también se dedica al fútbol. Los dos se hacen tiernas dedicatorias y publican fotografías y videos de su idilio de amor.

“Qué lindo es poder pasar mi vida junto a ti mi nievis” dice uno de los posts de sus plataformas digitales. Se trata de una serie de videos jugando, riendo, teniendo citas y celebrando juntos, incluso en el mar; todo al ritmo de ‘Quédate’ la canción de Manuel Medrano.

Por su parte, el joven también ha presumido el gran amor que tiene por la futbolista y en otro video escribió: “Mi felicidad completa, Luisa Agudelo”. En este también hay varias instantáneas de los dos en sus momentos más idílicos.

Lo cierto es que con este contenido han roto más de un corazón y los comentarios no se han hecho esperar, y es que ella tiene bastantes admiradores y él es admirado por tener una relación con ella, estos son algunos de los mensajes:

“Eres el afortunado toda Colombia quiere con ella”, “llévala a la luna por mí”, “Lo declaro el mejor hombre y el más afortunado con esa relación tan bonita”, “Fan de su relación 😍”, “Dios tiene sus favoritos”, “hoy vi al amor de mi vida besando al amor de su vida”, “muchas ilusiones perdidas para los hombres”.

Novio de Luisa Agudelo, portera de la Selección Colombia femenina

Además de sus instantáneas en la cancha, las fotografías junto a su familia y amigos llaman la atención de los usuarios de Internet ansiosos por conocer la identidad del hombre que le robó el corazón y que, frecuentemente le deja tiernos mensajes.

De hecho, en varias oportunidades se han apoyado mutuamente a través de sus historias en las plataformas digitales, como ocurrió cuando las jóvenes colombianas quedaron eliminadas de la copa del mundo sub-20, pues él le envió un tierno mensaje de aliento.

“Esto no termina aquí, mi amor, sé todo lo que diste y lo que anhelabas este Mundial. Todos sabemos que no te ahorraste nada y dejaste todo por Colombia en cada partido. Qué orgulloso me siento de verte crecer día a día en tu profesión”, escribió.

Los dos tienen una diferencia de cuatro años, ella con 17 y él con 21, su nombre es Camilo Nieva y también es futbolista, es mediocampista central y su equipo era el Orsomarso S.C. de Palmira. El joven tiene sus redes sociales privadas, pero ella tiene varias fotografías con él en su Instagram.