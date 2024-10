El novio de Luisa Agudelo también es un futbolista colombiano, ¿de quién se trata?

Luisa Agudelo es una de las integrantes de la Selección Colombia femenina sub-17 y sub-20 más comentadas por quienes siguen de cerca a las jóvenes mujeres que están haciendo historia en el futbol nacional.

También juega con el Deportivo Cali y, de hecho, hace poco pudo levantar la copa junto a su equipo, razón por la que se siente muy orgullosa y así lo presume a través de sus redes sociales.

Conoce más:Hijo de La Gorda Fabiola reapareció en redes e intentó dar un mensaje alentador sobre su duelo

Más allá de su faceta deportiva, hay quienes se interesan por su vida personal y conocer un poco más de la arquera del combinado nacional, como que tiene tan solo 17 años.

Novio de Luisa Agudelo, portera de la Selección Colombia femenina

Publicidad

Además de sus instantáneas en la cancha, las fotografías junto a su familia y amigos llaman la atención de los usuarios de Internet ansiosos por conocer la identidad del hombre que le robó el corazón y que, frecuentemente le deja tiernos mensajes.

De hecho, en varias oportunidades se han apoyado mutuamente a través de sus historias en las plataformas digitales, como ocurrió cuando las jóvenes colombianas quedaron eliminadas de la copa del mundo sub-20, pues él le envió un tierno mensaje de aliento.

Mira también:Ella será la nueva presentadora de Noticias Caracol: ya había aparecido en televisión

Publicidad

“Esto no termina aquí, mi amor, sé todo lo que diste y lo que anhelabas este Mundial. Todos sabemos que no te ahorraste nada y dejaste todo por Colombia en cada partido. Qué orgulloso me siento de verte crecer día a día en tu profesión”, escribió.

Los dos tienen una diferencia de cuatro años, ella con 17 y él con 21, su nombre es Camilo Nieva y también es futbolista, es mediocampista central y su equipo era el Orsomarso S.C. de Palmira. El joven tiene sus redes sociales privadas, pero ella tiene varias fotografías con él en su Instagram.

Mira las instantáneas de sus viajes y momentos especiales:

1 of 3 Novio de Luisa Agudelo, de la Selección Colombia sub-20 Foto: Instagram @luisa_more_27 2 of 3 Novio de Luisa Agudelo, de la Selección Colombia sub-20 Foto: Instagram @luisa_more_27 3 of 3 Novio de Luisa Agudelo, de la Selección Colombia sub-20 Foto: Instagram @luisa_more_27