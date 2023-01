Lorena Meritano pide oraciones por la salud de su mamá

Lorena Meritano , quien actualmente se encuentra en tratamientos por cuenta del cáncer que fue detectado en 2014 y que en 2015 dijo que había superado, ahora pide por la salud de su madre.

Según un mensaje publicado por la revista TVyNovelas, la mamá de la actriz, Adela María Luz Gelfenben fue hospitalizada tras sufrir un accidente cerebro vascular isquémico.

“El panorama de mi madre hoy es desgarrador, balbucea, no camina, no tiene control de esfínteres, etc.. Nunca pensé que en una semana se podría sentir tanto dolor todo de golpe”, expresó la actriz.

La actriz pidió oraciones para su recuperación y prometió dar más información sobre su salud en los próximos días.

“Oraré día y noche y quien crea que pueda hacerlo lo agradezco de corazón. Rogamos no llamar por teléfono, ni a mí ni a mis hermanos. Necesitamos encontrar dónde hospitalizarla en Bs As y ver cómo evoluciona”.