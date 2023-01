Lo que no sabías de Brad Pitt y Angelina Jolie

Aunque Brad Pitt es mayor diez años que Angelina, ella debutó primero en cine 1982 en la película Looking’ To Get Out. Mientras la primera aparición de Brad fue en el año 1987 en la película ‘Hunk’.

¿Quién tiene más Premios Óscar? La respuesta es que están empatados. Angelina tiene uno como mejor actriz de reparto por su actuación en ‘Inocencia interrumpida’; mientras Brad ganó el Óscar a la mejor película por ‘Doce años de esclavitud’, en la que él fue el director.

Publicidad

Si quieres conocer secretos de Angelina y Brad mira el siguiente video.