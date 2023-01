Lo Que Dios Quiera: éxito de Fanny Lu y Gente De Zona estrena video lyric

La arista vallecaucana se lució con una canción clara en los temas del amor y al lado de los artistas latinos, Gente De Zona. Es una canción versátil que trata a el enamoramiento como una buena forma de pasarla bien.

En La Voz Kids se estrenó esta canción de la que hasta el momento es todo un éxito.

Lo Que Dios Quiera tiene una letra pegajosa que lleva en su ritmo, los nuevos sonidos latinos; este tema fue escrito por Fanny Lu, Alexander Delgado & Randy Malcom Martinez (GDZ), Elvis Crespo, Yulien Oviedo y Maffio.

El diamante de las estrellas vio una actuación brillante de Fanny Lu.

Este sencillo, será el segundo del álbum discográfico del 2016; en el que El Perfume fue la primera canción en lanzarse.

Así dice el coro: “Hoy me voy a enamorar... No me importa que me duela... Haremos una locura la noche entera... Que pase lo que vaya a pasar... Que sea lo que Dios quiera... Si el amor es con dolor... Entonces que nos duela...”

El video oficial de la canción se grabará en Cuba, tierra natal del dúo Gente De Zona, allí habrá imágenes picantes que ratificarán el éxito rotundo de este single.

¿Te vas a quedar sin escucharla? Aquí lo podrás hacer .

En uno de los capítulos de La Voz Kids, Fanny Lu sorprendió al presentar a su 'suegro'.