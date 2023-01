Lluvia de críticas a Rihanna tras ser portada de una revista en China

Rihanna fue escogida como la portada del mes de agosto en la revista Harper’s Bazaar, de China, en la que posó con atuendos de esta cultura, sin embargo, parece que a varias personas no les entró en gracia que luciera prendas populares de ese país, pues aseguran que “irrespeta la cultura”.

La moda y la cultura entraron en debate, pues como hay personas que critican a la artista hay otras que admiran su belleza y consideran como “homenaje” que la artista haya posado con prendas que hacen destacar la identidad asiática.

Según la revista, la intención de la portada es transmitir lo que sucede cuando "un ícono del estilo occidental se encuentra con la estética oriental".

"¿Si querían crear un look asiático por qué no convocaron a artistas asiáticos?” y "ella no tiene idea de lo que está luciendo”, fueron algunos de los comentarios que recibierón las diferentes publicaciones.

Por otro lado, los vestidos de seda fluidos, los pequeños abanicos en el pelo, los labios pintados de rojo en el centro y lotos pegados a sus largas uñas fueron elogiados por otros millones de seguidores y expertos de la moda.

