Llaman "lesbiana" a Elizabeth Loaiza por halago a Greeicy y responde molesta

Orgullosa de la belleza de las mujeres caleñas, la modelo Elizabeth Loaiza no dudó en halagar a su paisana Greeicy Rendón en una publicación en su cuenta de Instagram, sin embargo, una usuaria aprovechó el comentario y se atrevió a cuestionar a la famosa por su orientación sexual y la razón por la que esta no tendría pareja.

“Las caleñas son como las ???”, fue el comentario que la modelo dejó en el post de la cantante y por el que le preguntaron si era lesbiana, pues según la usuaria es frecuente que la famosa “idolatre” a otras mujeres.

“Una pregunta, ¿eres lesbiana? Veo que idólatras y mueres por Greeicy… ya se me hacía raro que una viejota como vos no tuviera marido”, respondió la seguidora ante el comentario de la modelo, señalamiento que habría molestado a Elizabeth por lo no dudo en responder con un contundente y extenso mensaje en el que le resalta que no es lesbiana.

“La respuesta es NO, NO SOY LESBIANA, a las personas se les debe aplaudir y valorar lo que hacen cuando se puede, sin egoísmos ni envidias que se guardan las mujeres del común y eso me hace humana, practícalo (…)”, dice parte de la respuesta de la modelo.

De inmediato seguidores de la caleña aplaudieron su contundente respuesta y le recomendaron no prestar atención a los comentarios mal intencionados que “solo buscan dañar su imagen”.

