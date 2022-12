Lina Tejeiro reacciona ante ofensivas críticas en redes sociales

Lina lleva ya varias semanas publicando fotos en donde deja poco a la imaginación, pues luce su escultural cuerpo, fruto del fuerte ejercicio y de las cirugías que se realizó, ya que hace poco se sometió a una mamoplastia de aumento que hoy es blanco de críticas por parte del público.



Pese a lo anterior a la actriz no le afectado el sin número de comentarios que han hecho al respecto y por el contrario afirma sentirse feliz y que la envidien. "Por favor vivan su vida, si no les gusta mis fotos no las miren y eviten los malos comentarios... Que si gorda, que si flaca, que si mona, que si pelinegra, si yo me siento bien y a mí me gusta es suficiente", concluyó la actriz.



SU PASADO

La obsesión de Lina por verse delgada y sentirse bien inició a los 13 años cuando trabajaba en Padres e Hijos y su cuerpo empezó a tener una fisionomía distinta, entonces los comentarios por parte de sus amigos, familiares y colegas no se hicieron esperar; por eso ella tomó una de las decisiones más complicadas que sin saberlo podrían llevarla a la muerte, dejó de comer y sufrió de anorexia y bulimia, pesando de 70 kilos a 55.

Luego a los 16 años y al aumentar considerablemente de peso, con algunos ahorros pudo someterse a la primera cirugía que la dejaría como ella soñaba, delgada y con ocho kilos menos de grasa. Sin embargo no contó con las ocho cicatrices que le quedarían en su cuerpo.

Pasado un tiempo se fue para Argentina en donde la depresión casi la lleva al suicidio , pero se detuvo un momento y analizó la situación. Dialogando con su madre regresó al país, entró a terapia psicológica e inició una rutina intensiva de ejercicio y buena alimentación. “Fue una enseñanza para valorar mi trabajo, mi talento, para valorarme a mí y a mi familia, tal cual y como soy”, afirmó Tejeiro.

Luego de ese suceso se dedicó a cuidar su cuerpo y a lucir como ella siempre lo había anhelado, aunque muchos se dediquen a criticarla.

