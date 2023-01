Las Kardashian se pelearon entre ellas por el compromiso de Rob y Blac Chyna

Gracias a las cámaras del programa 'Keeping Up with the Kardashians', ahora se ha podido saber cuál fue realmente la reacción de Kim, Khloé y Kourtney tras enterarse de que su hermano Rob se había comprometido con la modelo Blac Chyna en abril de este año, tras tres meses de relación.

En el episodio emitido este domingo, quedó patente que la noticia resultó una sorpresa para las tres, aunque cada una reaccionó de forma diferente: Kim con indiferencia y Khloé -la mayor defensora de Rob dentro del mediático clan- indignándose al sentirse traicionada.

"Le propuso matrimonio delante de toda su familia [la de Chyna]. Eso no se hace. Rob es tan cobarde... No voy a cubrirle más las espaldas. ¿Por qué iba a hacerlo?", comentaba Khloé delante de sus hermanas.

"No me importa si me lo cuenta, realmente no podría importarme menos", añadía Kim con indiferencia.

Por su parte, la mayor de los cuatro hermanos, Kourtney, intentó calmar los ánimos justificando la decisión de Rob de no compartir con su familia un momento tan importante de su vida.

"A lo mejor no nos lo ha dicho porque sabe que vamos a juzgarle, y es justo lo que está haciendo... Eso es por lo que no nos lo ha contado, porque eres una cab**na, Kim", aclaró.

Sin embargo, Khloé no se dio por vencida y siguió criticando duramente el comportamiento de su hermano.

"En vez de compartirlo con la familia sigue alejándose. ¿Alguien le dijo que tenía que mantenerse lejos de nosotras?".

Al principio del mismo episodio, la familia al completo ya comentó los motivos de la ausencia de Rob -que ahora está esperando su primer hijo con Chyna- en las vacaciones familiares, lamentando que no quisiera pasar tiempo con sus seres queridos.

"Me entristece mucho, y tener otro recuerdo sin que esté él me rompe el corazón. Hubiera sido una oportunidad genial para él de conectar con la familia", admitía su madre Kris.

"Es un ambiente diferente cuando él no está. Es triste. Queremos poder crear recuerdos con él", añadía Kim.

"Creo que Rob ya tiene su vida feliz con Chyna. Pero espero que llegue un momento en el que quiera volver a pasar tiempo con la familia", finalizaba Khloé.

Por: Bang Showbiz