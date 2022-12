Las caderas de Shakira no mienten en la portada de la revista Elle

En esta oportunidad Shakira habló sobre su relación con Gerard Piqué, sobre el nacimiento de su hijo, Milán , y sobre el cambio que le representó para su vida el haber conocido a su actual pareja.



En declaraciones exclusivas para la publicación reveló sobre su experiencia como madre "Sigo tratando de averiguarlo. Y tengo el presentimiento de que trataré de hacer lo mismo por el resto de mi vida. Algunas personas lo describen como muy idílico, otras personas como si fuera una experiencia de tortura, pero no es ni una ni la otra cosa. Es como la vida, viene con todo".



Por otro lado sobre la relación con su actual pareja afirmó: "Él tiene su propio mundo y en realidad es una de las cosas más saludables de la relación. Sé que él es la única persona que está conmigo, no por interés sino por el amor que nos une. No hay nada que pueda ofrecerle más allá de mi condición de mujer".



Y finalmente concluyó que gracias a él su vida hizo un cambio radical, pues fue Piqué quien le devolvió la fe "Creo que, si se puede demostrar la existencia de Dios, sólo puede ser probada a través del amor. Incluso había perdido la fe por un tiempo. Me estaba volviendo como agnóstica. Y fue muy difícil, porque siempre he sido muy religiosa, y durante unos años, tal vez por sonar tan cursi, no sentía el amor como se suponía que era, empecé a pensar que Dios no existía, y de repente me encuentro con Gerard y sale el sol".