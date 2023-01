'La Segura' publica foto en diminuto bikini y deja ver más de la cuenta

Natalia Segura, más conocida en las redes sociales como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras más importantes del momento, ya que tiene un carisma y una belleza que enamoran a sus seguidores, sin embargo, también ha sido criticada por sus cirugías estéticas o por “exceso de Photoshop”.

Recientemente, la también youtuber se robó todos los suspiros de sus admiradores con una foto que no deja mucho a la imaginación, pues posó muy sensual con diminuto bikini negro dejando al descubierto su protuberante figura, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que su vestido de baño no cubrió bien su zona íntima y por poco se le ve más de la cuenta.

Hasta el momento, la sensual publicación de ‘La Segura’ completa más de 300 mil me gusta y miles de comentarios halagando su belleza, incluso, la han comparado con una Kardashian; aunque no han faltado los usuarios que le han afirmado que no es necesario exhibir tanto.



