La Segura compartió avances sobre su proceso con los biopolímeros: "me tienen que operar otra vez"

La Segura , quien se ha dado a conocer por crear contenido para redes con un estilo característico y de humor sobre diferentes situaciones que experimentan en la vida cotidiana las mujeres; nuevamente se pronunció respecto al doloroso proceso en el que su salud ha estado afectada desde hace un tiempo por los biopolímeros que le inyectaron hace varios años sin ella saberlo.

En esta oportunidad, la influencer también conocida como Natalia Segura habló en las historias de su perfil de Instagram sobre los motivos por los cuales ha estado ausente de las redes sociales, en este mismo espacio expresó que, con estas palabras intenta dar un mensaje de conciencia para que muchas personas eviten inyectarse cualquier sustancia que pueda perjudicar sus cuerpos.

"Aprendan del infierno que hemos pasado quizás todas las que ustedes conocen o siguen, como Jessica Cediel, Marcela Reyes o Lina Tejeiro que se acaba de operar, que de hecho he hablado con ella en estos días": comentó La Segura y añadió que, en los últimos días ha estado dedicada a visitar médicos especialistas con la finalidad de obtener más respuestas sobre el estado de su salud.

Con este nuevo pronunciamiento, Natalia Segura compartió también, el más reciente examen que se realizó donde se puede observar parte de su cuerpo. En el vídeo, la creadora de contenido explicó que, las zonas rosadas donde se marca este color hacen referencia al lugar donde están ubicados los biopolímeros.

Asimismo, Natalia detalló durante cada una de las historias sobre unos procedimientos que se ha realizado para bajar en su totalidad el dolor conocidos como bloqueos: "Les confieso que ahora voy para Estados Unidos, dentro de poco me van a hacer otro bloqueo, llevo mil en un año, no les tengo la cuenta, cuando uno se puede hacer cuatro máximo en un año".

En este este hilo de vídeos sobre su más reciente pronunciamiento, la caleña compartió un clip corto donde se escuchó también la voz del especialista al que visitó, tiempo después reveló el diagnóstico que recibió por parte de este mismo médico:

"La conclusión es que, sí me tienen que operar otra vez... le pongo toda la fe a que el bloqueo que me van a hacer ahorita en Miami me sirva para anestesiar otros dos o tres meses el dolor, para poder hacer mi vida normal 100% y poder dejar cosas de trabajo listas, grabarles contenido y dejarlo listo para subirlo mientras estoy recuperándome".

Para finalizar, La Segura manifestó que está con la mejor disposición y esperanza ante la segunda extracción de biopolímeros a la que se someterá, asimismo, añadió que seguirá compartiendo más detalles de su proceso.