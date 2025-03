La reacción de Lele Pons en VIDEO al enterarse de que estaba embarazada por primera vez

La creadora de contenido digital Lele Pons está que no se cambia por nadie debido a que se encuentra en estado de embarazo . La noticia la reveló el pasado 9 de marzo a través de una galería que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde mostraba fotos de la pancita y de lo feliz que se veía Guaynaa, su pareja sentimental, con la dulce espera.

Sin embargo, muchos admiradores han deseado saber más detalles al respecto; por eso, diferentes celebridades se fueron pronunciando poco a poco y revelaron que ya tenían conocimiento de esta información. Tal es el caso de Hannah, la mejor amiga de la venezolana, quien posteó en su TikTok el video que grabaron meses antes, cuando Pons se encontraba haciéndose varias pruebas para descartar cualquier posibilidad.

En el video se logra ver el momento exacto en el que la prueba arroja un resultado positivo, lo que toma por sorpresa a la influencer, que no duda en saltar emocionada. Hannah creía que se trata de una broma; no obstante, se percató de que era real cuando vio que ya se había practicado la misma prueba de orina en diferentes oportunidades.

Cabe aclarar que ella no fue la primera amiga en conocer la noticia, al parecer, se trató de Johann Vera, quien grabó el instante exacto. En esta ocasión Lele se mostró hasta un poco preocupada por cómo reaccionarían sus padres al descubrir la novedad, de manera que él tomó la situación con buen sentido del humor.

"Sabía que me sentía rara y tenía cólicos. Estoy embarazada (...) Mis papás me van a matar", dice la latina, a lo que le responde: "No, ¿por qué piensas eso?, ¿por qué te matarán? Eres una mujer casada, puedes estar embarazada".

Los seguidores no han ocultado su felicidad ante todas estas publicaciones, pues le han deseado mucho éxito a la pareja en esta nueva etapa que está a punto de emprender: "necesito amigos como ese par", "me encanta que cuando Hannah vio que Lele brincaba de la emoción, solo le decía que tuviera cuidado", "¿Guaynaa fue el último en enterarse?", son algunos de los mensajes que se destacan.