La noble razón por la que Pipe Bueno no tuvo sexo ni tomó licor por un año

Pipe Bueno fue uno de los invitados de Alejandro Riaño a su reconocido espectáculo The Juanpis Live Show y, como ellos mismos lo afirmaron, llevaban mucho tiempo esperando para compartir este escenario, por lo que se disfrutaron la entrevista de principio a fin con muchas carcajadas y chistes.

Sin embargo, el show también contó con momentos muy emotivos, pues a mitad de la conversación, el artista habló de sus inicios, de su familia y de una particular promesa que hizo. El cantante confesó que, cuando su abuelo materno estaba muy grave de salud a causa de una trombosis y una peritonitis, él no se pudo despedir personalmente antes de entrarlo a una riesgosa cirugía, por lo que Pipe se dirigió a la iglesia en donde prometió no tomar licor ni tener relaciones sexuales durante un año.

Publicidad

“Mi abuelo quedó vivo, ahí lo tengo todavía y duré un año así”, expresó Pipe asegurando que sí cumplió su promesa y logró que su abuelo saliera bien del procedimiento.

Publicidad

Mira también:

Publicidad