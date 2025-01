La millonada que invirtió Epa Colombia en capacitar a las reclusas: "uno puede cambiar"

Luego de que saliera el fallo contra Daneidy Barrera , más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, por sus actos cometidos ante el sistema de transporte público Transmilenio en el marco del Paro Nacional que tuvo lugar en 2019, muchos internautas han recordado su proceso con la justicia, lo que incluye un proyecto con las mujeres privadas de la libertad.

En medio de una entrevista para el podcast de Tatiana Franco, Vos Podés, la empresaria reveló que hace algunos meses decidió llevar a cabo una obra de caridad que buscaba apoyar a las mujeres en las cárceles a prepararse en temas de bellezas y cuidado capilar para que pudieran defenderse una vez salieran de prisión.

Cuánto invirtió Epa Colombia en la capacitación de las reclusas

La creadora de contenido digital afirmó que gastó aproximadamente 25 millones de pesos, que fueron destinados a "montar una peluquería en la cárcel, con las adecuaciones" pertinentes, y añadió que de las 1.790 mujeres que estaban disponibles para participar del curso, se encargó de transmitirles sus conocimientos a 350.

"¿Cuál era mi idea? Capacitar a las 1.700, que todas se aplicaran mi producto, que entre ellas mismas se hicieran la keratina, se certificaran y hacer esa obra tan linda que demuestra que uno puede cambiar y salir adelante, así como yo lo hice y Dios me dio una oportunidad", explicó en el episodio.

Es necesario mencionar que Barrera señaló que el objetivo de todo esto era que ellas obtuvieran un certificado generado a través de una academia que siguiera estando vigente una vez ellas finalizaran su condena.

Epa Colombia volvió a ser noticia el pasado 27 de enero al publicar en redes sociales un video en donde aparecía llorando, pues afirmaba que el CTI había llegado a su peluquería para capturarla en frente de sus empleados y que así cumpliera su pena.

"La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 5 años de cárcel en contra de Daneidi Barrera Rojas 'Epa Colombia' por daños a Transmilenio", aseguró la Fiscalía.