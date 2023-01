'La Liendra' pasó por 'creído' al no querer que su novia cargara a un bebé

Mientras caminaba por las calles del Quindío junto a su novia Luisa Castro , el influenciador Mauricio Gómez, más conocido como " La Liendra ", fue grabado por varios fanáticos que se percataron de su presencia en un sector turístico del departamento y, además de grabarlo, aprovecharon para pedirle una que otra foto tanto a él como a su pareja. Sin embargo, el momento no fue del todo agradable para sus fans debido a que, como se le escucha decir al influenciador en el video, iba de afán.

Pero esa reacción no fue la que molestó a sus seguidores, sino el instante en que una mujer, con bebé en brazos, se le acerca a Luisa para que cargue al pequeño, solicitud a la cual la joven accedió tomándolo para la foto, sin embargo, que su novia hiciera eso no le agradó mucho a Mauricio, pues le dijo reiteradamente que no lo hiciera.

Aunque en el video que se hizo viral en redes sociales se ve que sí se tomaron la foto con el menor, esa reacción que tuvo "La Liendra" no pasó por alto para los cibernautas, por lo que las críticas no se hicieron esperar y comentaron tildándolo de ‘agrandado’ y ‘creído’.

“Y en redes sociales es hablando de humildad”, “Sin palabras”, “El que sube como palma, cae como coco así de sencillo”, “Y nosotros felices idolatrando gente tan payasa y vacía como estos”, “Y este qué se cree”, “Se le olvida que gracias a ellos es quién es y está donde está, eso nos pasa por volver famosas a este tipo de personas”, escribieron los cibernautas.

Aquí el video por el cual fue punto de fuerte críticas el influenciador:

Esa lluvia de juicios contra Mauricio tomó tanta fuerza en redes que, al joven percatarse, no pudo hacer más que responder y dar una explicación sobre su forma de actuar, lo cual hizo por medio de sus historias de Instagram:

“Yo no soy un agrandado, ni un hijue***. Liendritas salió un video en donde mi novia está cargando un bebé y yo le digo que no, ¿por qué le digo que no?, porque el año pasado ella estaba cargando un bebé, lo dejó caer y tuve un problema muy grande con los papás entonces cada vez que ella va a cargar un niño yo le digo que no, que tomen la foto con la mamá al lado”, fueron las palabras del influenciador en su defensa.

Mientras que en el mismo clip escribió:

“En fin, si alguien se sintió ofendido es solo un malentendido, de verdad no hay otra razón mala, solo es por seguridad”, aclaró el joven.

Eso generó que el panorama cambiara un poco a su favor, sin embargo algunos cibernautas no le perdonaron el gesto.

