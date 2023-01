La estrella de Glee, Lea Michele, se siente muy orgullosa de su trasero

Con 30 años recién cumplidos, la actriz y cantante Lea Michele considera que ha alcanzado un momento de plenitud física que queda perfectamente reflejado en el trasero de infarto que luce a día de hoy, conseguido gracias a una dieta saludable y un duro entrenamiento.

"Según voy cumpliendo años, mi cuerpo va experimentando cambios. Ahora mismo tengo mucha energía, mi piel luce bonita y mi cu*o está más en su sitio que nunca. Es cierto que he estado más delgada, y también más gorda, pero trato de no ser muy dura conmigo misma. Lo más importante para mí es ser una persona activa y que se cuida, y no tener una talla concreta", asegura la actriz en una entrevista a la revista Shape en la que desvela cómo la actividad física le ha ayudado a ganar confianza en sí misma.

"Me encanta hacer ejercicio. Ahora mismo estoy más en forma que nunca y mantengo una relación saludable con mi cuerpo. Me encuentro en un buen momento", añade.

Por otra parte, el secreto de Lea para tener siempre un aspecto radiante a pesar de los intempestivos horarios que en ocasiones le obliga a seguir su profesión es seguir una rutina de sueño propia de una anciana.

"Soy como una abuela, me acuesto a las nueve de la noche. Para mí, mi prioridad es dormir porque es lo que me proporciona la energía necesaria [para afrontar el día]", reconoce Lea, que tras diez años siendo vegetariana ha decidido volver a comer carne para no desfallecer ante su apretada agenda profesional: "Durante un tiempo me hice vegetariana, lo fui durante diez años, pero ahora he incorporado la carne a mi dieta. Como lo más sano posible porque sé que la comida me da fuerzas".