Kylie Jenner y Tyga rompen su relación definitivamente

Tras dos años de relación intermitente, Kylie Jenner (18) y el rapero Tyga (26) han decidido poner fin a su relación definitivamente. Según el portal TMZ la pareja decidió terminar con su noviazgo días antes de la gala del Met, que se celebró el 2 de mayo en Nueva York.

Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, por petición de Kylie, la estrella televisiva y el rapero acudieron a la fiesta post gala de Balmain donde se les pudo ver juntos. No obstante, a la hermanastra de Kim Kardashian no le hizo ninguna gracia que su exnovio acudiese a la gala tras la "agria" ruptura, ya que según Kylie, Tyga solo fue invitado por su relación con ella.

A pesar de que esta no es la primera vez que Tyga y Kylie deciden romper, fuentes cercanas a la expareja aseguran que esta vez "no hay vuelta atrás".

Kylie, amante de las redes sociales, lleva desde abril sin subir fotos a Instagram junto a su exnovio, desde que fueron juntos al festival de Coachella.

Tyga, por su parte, celebró el Día de la Madre cenando junto a su madre y una modelo, cuyo nombre se desconoce.

Irónicamente, la gala del Met ha supuesto el fin y el comienzo de la relación de Kylie y Tyga, pues fue en este mismo evento en 2015, en la fiesta post gala de Rihanna, donde se les vio juntos públicamente por primera vez después de muchos rumores que aseguraban que tenían una relación desde finales de 2014, cuando ella todavía era menor de edad.

Aunque la ruptura sea definitiva, Tyga va a seguir conectado a la familia de Kylie, pues su hermanastro Rob Kardashian (29) va a casarse con Blac Chyna (28), exprometida del rapero y madre de su hijo King Cairo (3).

Por: Bang Showbiz