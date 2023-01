Kylie Jenner gastó una millonada en comida a domicilio durante el 2018

Postmates es una app para pedir domicilios en Estados Unidos.

Resulta que la compañía de servicios creó una serie llamada de ‘The Receipt’ e invitó a la protagonista de ‘Keeping Up With the Kardashians’ para analizar sus órdenes.

En tal análisis descubrió que Kylie realizó 186 pedidos en 2018, sumando más de 10 mil dólares en total, con todos los domicilios que pidió.

El reporte indició que la orden más cara que solicitó fue una botella de tequila Don Julio de 1942 y la más barata fue una botella de agua y una zanahoria.

En adición, la hora predilecta para hacer pedidos fueron las diez de la mañana.

La cifra en pesos colombianos, supera los 31 millones.

¡¿Qué tal el lujo?!

Esta es la foto del huevo que le ganó en likes a Kylie Jenner en Instagram

