¿Kris Jenner o Kris Kardashian? Esta es la decisión de la matriarca del clan

Aunque Kris Jenner se planteó cambiar su apellido de nuevo tras divorciarse de Caitlyn Jenner -conocida como Bruce antes de su transición-, finalmente ha llegado a la conclusión de que mantendrá su actual nombre por respeto a sus hijas pequeñas, Kendall (20) y Kylie Jenner (18).

"Resulta que hay dos jóvenes que tienen un padre increíble y creo que voy a quedarme con el apellido que tengo ahora [Jenner]. Por un momento me pareció buena idea volver al anterior, pero después pensé: 'Tienes que respetar la relación de toda tu familia'. Además estoy muy ocupada como para preocuparme por cuál es mi apellido", reveló Kris en el programa de radio 'Kyle & Jackie O'.

En una escena eliminada de uno de los episodios del programa 'Keeping Up with the Kardashians', la matriarca del clan expresó su deseo de recuperar el apellido Kardashian, el de su fallecido exmarido Robert Kardashian, padre de sus hijos Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Sin embargo, la idea no fue bien recibida por sus hijas mayores, que le advirtieron que esa decisión podría molestar a Kendall y a Kylie.

"No me importa que tú fueras la Kardashian original, sería raro. ¿Por qué no vuelves a tu apellido de soltera? ¿No crees que sería como insultar a tus dos hijas?", le comentaba Khloé Kardashian.

El nombre de soltera de Kris era Kristen Mary Houghton, aunque tras casarse con el abogado Robert Kardashian en 1978 adoptó el apellido de su marido. Un mes después de divorciarse de este en 1991, pasó por el altar con Bruce Jenner, ahora Caitlyn, y decidió cambiar de nuevo su nombre.

Por: Bang Showbiz