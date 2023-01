Khloé Kardashian aclara rumores sobre las infidelidades de Tristan Thompson

Algunos seguidores de la dinastía Kardashian le han mencionado a Khloé que ella no debe sentirse mal por las infidelidades de Tristan Thompson, pues muchos aseguran que cuando ellos iniciaron su relación, la empresaria comenzó siendo "la amante".

Por tal razón, Khloé en sus historias de Instagram narró su verdad señalando que cuando comenzó a salir con el jugador de baloncesto, él le mostró muchas pruebas que señalaban que su relación anterior ya había terminado.

No obstante, Jordan Craig, expareja del deportista, habló para un medio estadounidense y mencionó que ellos vivían juntos en Cleveland cuando el jugador comenzó a salir con la Kardashian.

Asimismo, dentro de la verdad que compartió la empresaria, señaló que ella conoció a Tristan porque él decidió ir a una cita a ciegas con ella y que un amigo que tienen en común había preparado todo.

"Después de algunas citas, Tristan me dijo que tenía una ex (Jordan) y que estaba embarazada. Obviamente tuve muchas dudas sobre continuar o no nuestra relación", señaló en las historias.

Además, la estrella de "keeping up with the kardashians" afirmó que Tristan le había prometido que su relación ya se había terminado antes de que ellos se conocieran. Incluso, mencionó que el deportista la hizo hablar con su círculo de amigos más cercano como prueba.

"Me enseñó pruebas y me puso en contacto con sus abogados para demostrarme su versión", afirmó.

Los mensajes finalmente los concluye mencionando que esa es su verdad en la cual creyó y confió.

"Rezo porque mi verdad sea real", aclaró Khloé, pues según ella, ninguna mujer merece pasar por algo así.

