Kate Winslet habló sobre las críticas que recibió de su cuerpo tras protagonizar a Rose en 'Titanic'

Tras protagonizar la icónica película de 'Titanic', Kate Winslet reaccionó ante las opiniones que se han dado durante los 25 años, en estas se ha hablado sobre su apariencia física de forma irrespetuosa después de darle vida a Rose en la producción de James Cameron. Esta reacción se dio en medio de una entrevista para el podcast Happy Sad Confused.

Kate Winslet contó que por muchos años la atacaron y se burlaron por cómo lucía su cuerpo, en algunos de los comentarios se bromeaba sobre por qué Jack (Leonardo DiCaprio) no subió junto a ella en la tabla y por eso murió, este debate se volvió popular no solo en redes sociales, algunos medios de comunicación británicos influyeron también con sus opiniones.

Respecto al desenlace dramático de 'Titanic', la actriz de 47 años dio su punto de vista y manifestó: "Lo has escuchado aquí, por primera vez, sí, podría haber cabido, podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote. No lo sería".

Con las constantes burlas y críticas la actriz británica comentó: “Aparentemente, estaba demasiado gorda. ¿No es horrible? ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron tan malos. Ni siquiera estaba gorda”. Continuando el diálogo con Josh Horowitz, Winslet resaltó: “Si pudiera retroceder el reloj, habría usado mi voz de una manera completamente diferente”.

Cansada de las opiniones sobre su cuerpo, Kate aseveró que estos comentarios podrían catalogarse como abusivos e intimidantes: "Les habría dicho a los periodistas, les habría respondido: 'No se atrevan a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descifrando, estoy profundamente insegura, estoy aterrorizada, no hagas esto más difícil de lo que ya es".

Esta no es la única vez en la que Winslet habla respecto a las polémicas declaraciones, a comienzos del 2022 en conversación para The Guardian manifestó su rechazo al escrutinio público de la prensa: "Hacían comentarios sobre mi tamaño, estimaban lo que pesaba, publicaban la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue crítico, horrible y muy molesto de leer".

