Karol G defiende a Ivy Queen tras polémicas declaraciones de su novio Anuel AA

Cabe recordar que la polémica se generó a raíz de unos comentarios que hizo Anuel AA en los que señaló que Ivy Queen no puede mantenerse como "la reina del reguetón" si hace siete años que no pega una canción. Asimismo, añadió que "Los números no mienten".

Por este hecho, se pronunciaron artistas como Don Omar y Residente para defender a la cantante mencionando que ella se merecía respeto dentro del generó debido a la carrera musical que ha construido.

Recientemente, Karol G, novia de Anuel AA, también habló públicamente al respecto diciendo que ella le ha mostrado su respeto a Ivy por medio de sus redes sociales, durante entrevistas e incluso, le ha hecho saber que admira su trayectoria.

"Todas somos merecedoras de lo que tenemos, porque a ninguna de las que estamos hoy, nos han regalado nada y nos ha costado mucho", señaló la artista colombiana.

Asimismo, añadió que la corona no existe y a que ninguna se la iban a dar por lo que haya hecho, y señaló que, en el caso de ella, no estaba buscando un título sino el éxito de su carrera.

Además, se refirió a Anuel agradeciéndole porque como lo Karol G lo mencionó, ella entendió qué fue lo que quiso decir el artista.

"A mi novio, gracias, porque sé lo que quisiste decir. Soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas", concluyó la colombiana.

Estas declaraciones las dio la cantante a través de una publicación en su cuenta de Instagram que sobrepasa las tres mil reproducciones.

