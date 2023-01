Justin Theroux rompió su silencio frente a su divorcio con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Justin Theroux se casaron en 2015 y sorprendieron a sus seguidores cuando anunciaron su decisión de separarse en febrero de este año. Ambos actores no hablaron sobre su ruptura hasta que la actriz de 49 años lo hizo en la revista InStyle.

Justin Theroux se pronunció en una entrevista que le realizó el The New York Times, allí expresó que: “estoy escogiendo mis palabras con mucho cuidado, fue como la separación más gentil posible en tanto que no hubo enemistad, de nuevo, ninguno de nosotros está muerto, ninguno de nosotros está pensando en lanzarle navajas al otro. Es aburrido, pero nos hemos respetado el suficiente tiempo como para conseguir que fuera lo menos doloroso posible".

El actor confesó que su divorcio fue devastador, pero que fue una situación normal que le tocó enfrentar. No obstante, Justin agregó:” solo en el sentido de que nuestra amistad no sería la misma, más allá del día a día. Pero la amistad cambia y esa parte es algo de lo que ambos estamos muy orgullosos".

