Jessica Cediel, entre las 50 mujeres más bellas en México, detalles en 90 Segundos

Los últimos días no están siendo nada fáciles para el cantante Chris Brown, que el miércoles tuvo que pagar 250.000 dólares de fianza, después de ser detenido y puesto en prisión preventiva tras apuntar supuestamente con una pistola a la modelo Baylee Curran.

No obstante, su último encontronazo con la justicia parece haberle servido de inspiración, ya que horas después de ser puesto en libertad estrenó una nueva canción titulada 'What Would You Do?'.

Otro escándalo parece envolver la vida de Justin Bieber, pues hace unos días entró a un restaurante y al momento de pasar su tarjeta de crédito, está fue rechazada. Por fortuna había un fan en el lugar que lo reconoció y le pago la cuenta.

La hermosa Jessica Cediel ahora hace parte de la revista TvyNovelas México, la publicación tiene en esta edición a los 50 más bellos, en donde se encuentra otras colombianas como Danna García, Carolina Cruz, Fanny Lu, Karen Martínez y la ‘Toya’ Montoya.

Laura Archbold, quien interpreta a Natalia Villamizar en La Niña, ensaya las escenas de su personaje con el director de la serie Rodrigo Triana; mientras que él por su parte aprovecha para darse una pequeña siesta. ¿Pero quién no buscaría un abrazo arrullador de tan hermosa actriz si todas las noches nos pone a suspirar con su belleza?

Juan Gabriel fue cremado en California, luego de esto sus cenizas se encontraban con sus familiares en una casa a las afueras de Miami y finalmente serán llevadas a Ciudad Juárez, lugar que lo vio crecer como artista. No reposarán como él quería al lado de los restos de su madre en Parácuaro, Michoacán.