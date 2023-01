Jennifer Lopez rompió en llanto al terminar un reality en que era jurado

"Estaba llorando, estaba triste. Ha sido un programa increíble. Los 15 años", declaró a Ryan Seacrest en Heat Radio.

Jennifer se lleva tan buenos recuerdos que está convencida de que nunca olvidará las amistades que ha hecho durante los últimos años, como el propio Ryan Seacrest, quien ha presentado 'American Idol' desde 2002.

Publicidad

"Lo que has hecho es increíble. Siempre me has sorprendido; cómo has llevado el programa desde el minuto uno en el que me incorporé. Ha sido genial haberte conocido y nuestra amistad ha sido una de las cosas bonitas que ha salido de ese programa", aseguró la cantante.

Pero Jennifer no es la única persona en sentirse nostálgica tras el último programa, ya que el productor británico Simon Cowell, quien fue jurado del espacio, se mostró también algo emocionado.

"Idol me ha traído algunos recuerdos agradables esta noche. No lo hubiéramos podido haber hecho sin los fans. Gracias", escribió en Twitter.