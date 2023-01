Jay Z revela cómo él y su esposa superaron la infidelidad en su matrimonio

En una entrevista para el ‘My Next Guest Needs No Introduction’, producción original de Netflix, Jay Z habló sobre aquel episodio en el que una infidelidad de su parte casi acaba con el matrimonio del artista con Beyonce.

“Hace algunos años, me metí en varios problemas y la situación fue mi responsabilidad y mi culpa. Hice algo que no tenía por qué hacer y me arrepiento. Desde entonces he tratado de aprender de ese error y ser una mejor persona. En ese momento, el dolor que me causé a mí mismo fue el miedo de que había echado a perder a mi familia. Nunca había hablado con una persona que hubiera estado en esa situación” dijo el rapero, según el portal web de entretenimiento The Hollywood Reporter.

Publicidad

“Como tú, tengo una bellísima esposa que fue comprensiva y que sabía que no soy lo peor con lo que hice y que hizo el difícil trabajo de ir a terapia y realmente nos amamos. Realmente hicimos que funcionara. Por años, esta música que estoy haciendo ahora es resultado de lo que pasó. Como tú, me gusta creer que estamos en un mejor lugar hoy en día, pero aun trabajando en comunicarnos y crecer. Estoy orgulloso del padre y esposo que soy ahora gracias a todo ese trabajo que he hecho”, dijo su testimonio, el también productor musical.

Jay Z a lo largo de los 60 minutos que dura la entrevista, nunca menciona las palabras “infidelidad” o “engaño”.También habló sobre temas como su relación con su familia, Kanye West y la forma en la que tomó la noticia de la homosexualidad de su madre. El episodio ya se encuentra disponible en la plataforma digital y el programa cuenta con entrevistas a personajes como Barac Obama, Goerge Clooney, entre otros.