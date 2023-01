James Rodríguez cambió de look y generó diferentes comentarios en redes

James Rodríguez no solo es admirado por su gran talento con la pelota y por hacer parte de los triunfos que ha conseguido la Selección Colombia durante los últimos años, también es seguido por varias mujeres a las que tiene botando la baba.

Recientemente, el futbolista compartió una fotografía de su nuevo corte de cabello, a través de sus redes sociales, y los comentarios no se hicieron espera.

Publicidad

Desde su llegada al Real Madrid de Zidane, el volante colombiano no ha contado con muchos minutos de juego y esto ha generado cientos de comentarios que piden a gritos que el “calvo”, como apodan al técnico, meta a Rodríguez a jugar y lo quite de la banca. Pero, por otro lado, algunos mencionan que su nuevo look es en “honor a Zidane”.

Por otro lado, sus seguidores también hablan de cómo o no le luce su nueva imagen.

“Uy no manito quedó peye, pero el que tiene plata se peluquea como quiere”, “te ves de 17 años”, “no me gusta”, “hasta así sos hermoso”, “lindo”, “te ves joven”, “de quién es todo eso” y “Por eso es por lo que no lo ponen a jugar”, fueron algunos de ellos.

Además, algunas seguidoras se fijaron en su gran atributo, que se logra ver en la primera foto, y los piropos y diferentes emojis de cara de enamorada y el de la berenjena hacía Rodríguez no pararon.

Publicidad





Publicidad

Mira también: