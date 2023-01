J Balvin le reclama a Greeicy Rendón por no halagarlo en una foto

J Balvin publicó en sus redes sociales una foto abrazando a Rosalía, lo que llamó la atención de sus seguidores, en especial de Greeicy Rendón.

La caleña le publicó dos emoticones refiriéndose a la belleza y sensualidad de la cantante, pero se le olvidó elogiar al colombiano, quien no lo pensó dos veces y le hizo el reclamo.

“Y yo qué? El adorno pues…”, escribió junto a su mensaje.

Greeicy intentó arreglarla y le respondió: “Vos?? Bueno.. es que no hay palabras… NO hay como!!!! (Cómo me viste ahí)”.

La imagen tiene casi 700.000 likes y muchos comentarios refiriéndose a que Balvin y Rosalía harían buena pareja.

