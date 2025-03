Isabel Cristina Estrada perdió un bebé antes de quedar embarazada a los 40 años

A finales de febrero de 2025 la actriz Isabel Cristina Estrada confirmó a través de su cuenta de Instagram que se encuentra embarazada a los 40 años , noticia que tomó por sorpresa a sus admiradores. Días después del anuncio, la mujer volvió a aparecer en la red social para aclarar algunas dudas de sus seguidores.

Según explicó, recibió cientos de mensajes en donde le preguntaban si había recibido fertilidad asistida o cuál había sido su secreto para conseguir esperar un hijo. Al respecto, Estrada dio a conocer algunas recomendaciones que ella puso en práctica, pero que le tomaron algún tiempo entender que eran necesarias para sacar adelante este proceso.

"El primer factor intangible es que pienses si sí hay un convencimiento claro de por qué quieres ser mamá. Identificar ese por qué o para qué deseas ser mamá que mueve ese deseo. Segundo factor, pregúntate cómo está tu confianza", señaló

Isabel Cristina Estrada sufrió una pérdida temprana del embarazo

"Para los que quieren saber si me hice fertilidad asistida, en el pasado, sí, me hice varias veces tratamientos, tuve una pérdida en el 2019 que me dolió muchísimo. Tanto así que en ese momento decidí tirar la toalla, pero el año pasado por una certeza inexplicable y una fe inquebrantable, por la fuerza de un nuevo comienzo, me sentí poderosa y creadora", mencionó.

Asimismo, recordó que Dios ha jugado un papel fundamental en todo este proceso, al igual que las prácticas saludables que ha tenido durante toda su vida con el ejercicio y la alimentación, y les recomendó a sus admiradores recurrir a especialistas si tienen casos como ovarios poliquísticos, endometriosis o problemas femeninos para que puedan encontrar respuestas más claras y contundentes a lo que están buscando.

Muchos usuarios de Internet se tomaron el post para felicitarla por abrir su corazón y contar su experiencia con este tema, pues es una fuente de inspiración para aquellas mujeres que sueñan con la maternidad, pero la ven lejana por temas relacionadas a la edad.

"Siento mucho lo que te pasó", "felicidades, pronto conoceremos al nuevo integrante de tu familia", "qué bendición", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma.