¡Irreconocible! Así se veía Kim Kardashian a los 17 años al lado de sus hermanas

Gracias a Keeping Up With The Kardashians, la vida de las Kardashians y las Jenner se conoció por el mundo entero. Este programa de televisión lanzó al estrellato de la fama a varios miembros de esta familia.

Así como Kim que ha logrado construir una marca alrededor de su nombre y que se ha vuelto en un ícono pop de los últimos años.

Ahora su mamá publicó una fotografía de hace dos décadas, donde la Kardashian aparecía muy diferente: cejas y labios más delgados, pestañas encrespadas y la cara más redonda, así lucía.

En la instantánea también aparecen sus pequeñas hermanas. Kris manifestó que se siente una madre orgullosa.

¿Cuántas intervenciones estéticas se habrá hecho en todo este tiempo? Ha cambiado mucho.

