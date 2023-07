Interrumpir un embarazo, una decisión que puede discutirse con respeto y empatía

Natalia y Ángela tienen posturas diferentes sobre el aborto. Por un lado, Natalia viene de una familia religiosa, y promueve el derecho de todos y todas a nacer; Ángela, a su vez, piensa que la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión que solo debe ser de interés para la mujer gestante.

En un nuevo experimento social, el colectivo Todos Somos Una puso a prueba la capacidad de diálogo entre dos personas completamente desconocidas, con puntos de vista totalmente opuestos sobre el aborto. La empatía y el respeto volvieron a relucir.

“Estoy en total desacuerdo. Creo que todos tuvimos la oportunidad de nacer y soy esa persona que se para a decir que estoy totalmente en contra. Independientemente de lo que haya sufrido la mujer, creo que todos tienen la oportunidad de nacer”, explicó Natalia al ser cuestionada sobre su posición frente al aborto.

Por su parte Ángela, quien justamente en el último año tuvo que someterse a una interrupción de embarazo, dejó saber que, claramente, está a favor de esta práctica.

“Opino que no debería haber una discusión sobre abortar o no abortar, creo que es una decisión personal y no debería juzgarse a la persona que lo hace o no lo hace, por ende estoy a favor de que la persona decida según sus condiciones y sus creencias. Debería ser una opinión netamente individual de las mujeres”, dijo enfáticamente.

Tanto Natalia como Ángela tuvieron la oportunidad de retirarse de la actividad al escuchar la opinión de su compañera, sin embargo decidieron quedarse voluntariamente y abrir un espacio al diálogo respetuoso para explicar por qué cada una piensa de tal forma.

“Creo que hay que darle una oportunidad a ese ser. Las mujeres en muchas ocasiones quedan embarazadas, pero es cuidarme y ser responsable y saber si en realidad es el momento y el tiempo, y es mi opinión”, empezó Natalia.

Ángela respondió que no se puede juzgar a una mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo, y mucho menos generalizar las razones que la motivan a ello.

“Yo creo que uno no debe condenar las decisiones de los otros. Si tú tomas la decisión y luego te arrepientes es completamente válido, porque cada ser humano es un universo y cada uno tiene experiencias diferentes. Hay que analizar las situaciones por separado. En esta cuestión del aborto se tiende a generalizar. No es que ‘es que la chica es demasiado promiscua entonces lo va a tomar como método anticonceptivo’. Yo por lo menos no quisiera tener que volver a pasar por algo así”, insistió.

Al finalizar el ejercicio, Natalia y Ángela reconocieron la capacidad de diálogo y empatía de su compañera, y se agradecieron mutuamente por haber escuchado con atención, y por respetar la postura individual.

“Fue un gusto conocerte, aprender de ti es importante también. Uno aconseja, ya la otra persona decide. Igual para mí es importante escucharte, saber de ti y conocerte”, dijo Natalia. “Te agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón. Me parece que eres una persona muy abierta al diálogo, es muy bonito escucharte, es muy reconfortante también”, respondió Ángela.

