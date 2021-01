Influencer Nath Campos reaparece en redes tras denunciar que fue víctima de abuso sexual

La influencer mexicana Nath Campos reapareció en redes sociales días después de dar a conocer su historia de abuso para agradecer el apoyo y pidió no juzgar a las víctimas.

"Me gustaría decirle a estas personas que cuando hablan de lo que yo conté y viví no solo me están hablando a mí con su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar (...) y pueden estar silenciando a un montón de personas, que como yo alguna vez escucharon ese comentario y prefirieron callarse", apuntó Campos en redes sociales.

Su comentario surge luego de que se hicieran virales las declaraciones emitidas por los presentadores del programa matutino "Hoy" en el que calificaron de "confuso" el testimonio de Campos y cuestionaron su comportamiento con el alcohol y la relación de amistad con su agresor.

"¿Por qué despertaste ahí en la mañana? porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quién estaba. (...) El tema es, no pierdas la consciencia para no llegar a eso", dijo Martha Figueroa en conversación con Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Galilea Montijo y Paul Stanley.

Los conductores fueron duramente criticados en redes pues también consideraron como argumento de "confusión" la relación de amistad que Campos había mantenido con su agresor tiempo después de haber sufrido el supuesto abuso.

"Lo que más saca de onda es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas, y que tienen una relación cercana", apuntó Legarreta, quien tiempo después ofrecería una disculpa.

Por su parte, Nath aseguró que se trataba de un tema complejo y que juzgar a la víctima por seguir en contacto con el victimario era delicado y que tenía que ser tratado con conocimiento y sensibilidad.

"No solo le estás hablando a personas que han vivido abuso sexual, sino también a personas que viven acoso laboral, personas que sufrieron abuso en su familia y agresiones en su matrimonio y es un tema sumamente delicado y que debería de tratarse mejor. Y eso no lo hace confuso, lo hace complejo y puedes estar haciendo mucho daño con esos comentarios", expresó la "influencer".

La mexicana denunció el abuso de su compañero Rix con un video que, en cinco días, cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

En este video explicó, visiblemente afectada, que estando borracha su entonces amigo la acompañó a casa y ella, medio inconsciente, vio como él le "hacía cosas".

Pero lo que relata con más crudeza es que en los meses y años siguientes al suceso, sus amigos, compañeros y equipo de trabajo le restaron importancia al abuso cuando ella lo contó y trataron de hacerle ver que era una responsabilidad de ambos.

Además, tuvo que compartir proyectos laborales con Rix, dijo, y hasta terminó por autoconvencerse de que debía pasar la página.

Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Campos -que hoy tiene 25 años- conoció historias de otras víctimas y decidió finalmente contárselo a su familia y pedir apoyo.

Por su parte, Rix declaró a través de historias de Instagram varios días después que se hará "responsable de todo" y que sabe que después de esto mucha gente dejará de seguirle en redes.

El video de Campos está generando una reacción masiva en el panorama de los "influencers" y "youtubers" mexicanos.

Muchas de sus compañeras le enviaron mensajes de apoyo, otras dijeron haber pasado por situaciones similares y mandaron indirectas que hacen pensar que una bomba de relojería -un nuevo "Me too"- podría estallar.

En sus historias de Instagram, Nath también expresó que se sentía tranquila y contenta con la discusión que su testimonio había puesto sobre la mesa y agradecida por las muestras de apoyo recibidas. EFE