¿Indirecta? Con fotografía de sus senos, Lorena Meritano envía contundente mensaje

El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias y me hizo un favor o los 2 o 3 cobardes q huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud.

Así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mi. pic.twitter.com/2NEWkaKj98