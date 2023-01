Importante oferta llevaría a los Kardashian a la pantalla grande

Teniendo en cuenta que los Kardashian se han erigido como el clan televisivo por excelencia y que cada gesto de sus miembros es recibido con gran agitación en las redes sociales, solo era cuestión de tiempo que un estudio de Hollywood se animara a hacerles una generosa oferta para protagonizar el que sería su primer estreno cinematográfico.

Según Ian Halperin, biógrafo de la familia Kardashian -formada por Caitlyn y Kris Jenner, Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, así como las jóvenes Kendall y Kylie Jenner-, las estrellas televisivas podrían embolsarse 100 millones de dólares por un filme que, además de exponer una vez más sus vidas ante el gran público, podría generar una cantidad ingente de beneficios para todas las partes.

"Un importante ejecutivo de Hollywood me ha dicho hoy que uno de los grandes estudios les ha hecho una impresionante oferta a los Kardashian para hacer su primera película", desveló al diario The Sun.

El citado periodista asegura además que, tras analizar los destacados índices de audiencia del programa 'Keeping Up with the Kardashians' y su rendimiento económico, el estudio que se responsabilizaría de la película está convencido de que su estreno podría superar con creces los 500 millones de dólares que, en su momento, recaudó la adaptación al cine de la serie 'Sexo en Nueva York'.

"El directivo con el que hablé está seguro de que la película de los Kardashian será un rotundo éxito, hasta el punto de que se ha comprometido a pagarles unos honorarios muy elevados, además de una parte de los beneficios que genere el filme", apuntó en la misma entrevista.

Además de haber consolidado su reinado en las televisiones de medio mundo, el clan Kardashian-Jenner también ha hecho gala de sus grandes dotes empresariales en otras líneas de negocio, como el de las colecciones de ropa y las aplicaciones móviles; por lo que no sorprende el entusiasmo con el que la familia habría recibido la oferta.

"La familia está muy interesada en graduarse y pasar de la pequeña a la gran pantalla. Están todos muy emocionados por la oportunidad", concluyó el mismo informante.

Por: Bang Showbiz