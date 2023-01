Imparable: Paulina Vega vuelve a encender las redes sociales con sensual baile en bikini

En las últimas semanas Paulina Vega ha usado sus redes sociales para mostrarle al mundo sus pasos de baile, que han dejado con la boca abierta a más de uno. La hermosa ex Miss Universo ha causado sensación ya que al bailar se encuentra en bikini.

Esta vez ha vuelvo a encender las redes sociales con un nuevo video en el que baila sensualmente para la cámara con un diminuto bikini al ritmo del más reciente éxito de Calvin Harris y Rihanna ‘This is what you came for’.

Su más reciente video podría ser la segunda parte del primer baile publicado ya que, como ella misma lo describe, fueron grabados en Curazao y ella ya se encuentra en Bogotá.

