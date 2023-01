Iggy Azalea se siente muy orgullosa de tener unos 'pechos respingones'

La cantante Iggy Azalea tiene muy claro a quién debe la buena fortuna de lucir unas curvas de infarto, y no es precisamente a la madre naturaleza, sino a su cirujano de confianza, a quien ahora ha querido dar las gracias públicamente por haberle dado unos "senos respingones" de los que no podría sentirse más orgullosa.

"Hoy me he puesto al día con el doctor Ghavami. En caso de que lo estuvieran preguntando: primero, es muy gracioso; segundo, es mi alma gemela de yogur griego; tercero, él es la razón de que tenga unos senos respingones y fabulosos. Ahora también hace tratamientos de plasma rico en plaquetas, lo que resulta ser la razón por la que he ido a verle hoy. El verano ha llegado y no puedes fingir tener una piel a punto", aseguró la estrella de la música en su cuenta de Twitter.

Iggy siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de los retoques estéticos a los que se ha sometido, su operación de pechos y su rinoplastia, porque no ve ninguna razón para avergonzarse de su decisión de pasar por quirófano.

"No lo niego, negarlo sería ridículo. No creo que debas sentirte avergonzada por haberte hecho algunos cambios, y esa es la razón por la que yo he hablado de los cambios que he realizado, como por ejemplo mis pechos. La percepción que tienes de ti mismo cambia mucho con el paso del tiempo, así que también considero vital esperar hasta estar segura de que se trata de la decisión adecuada. La cirugía plástica es un viaje emocional", confesaba la intérprete a la revista Seventeen.